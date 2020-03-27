В Вологодской области найден труп 49-летней женщины
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Вологжанин случайно обнаружил останки человека возле деревни Болино Шекснинского района. На место выехали следователи. Как сообщает региональная пресс-служба СУ СК России, страшную находку сделал местный житель - утром 25 марта он нашел труп в верхней одежде.
По предварительной информации, погибшая - 49-летняя жительница Шексны. Ее родные потеряли еще осенью прошлого года. Сейчас следователи проверяют все версии, будет установлена причина гибели женщины, нназначены необходимые экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU