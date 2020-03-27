27 Март 2020 2020-03-27T13:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце сгорела иномарка. ЧП произошло 26 марта поздно вечером. Как сообщает пресс-служба МЧС, 26 марта в 22:20 поступило сообщение о пожаре во дворе дома № 15-а по улице Юбилейной.

На место выехали пожарные. Как выяснилось, горел автомобиль БМВ Х5 темно-серого цвета, 2014 года выпуска. В результате поврежден моторный отсек, кузов, колеса, стекла.

Пришла в негодность обшивка салона, повреждена приборная доска и электроника. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Эксперты сообщают о причине возгорания: это поджог. Как выяснилось, иномарка по КАСКО не застрахована, она принадлежит мужчине 37 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU