2020-03-27T13:01:50+03:00
Общество

В Вологде начался сезон пыльных бурь

Мэр Сергей Воропанов потребовал навести порядок к 10 апреля
Иван Чухнин
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Сергей Воропанов, мэр Вологды, обратил внимание на пыль в городе и в 6 часов утра выехал, чтобы проконтролировать работу ООО "Магистраль" - организации, убирающей улицы.

Как выяснилось, пыль и грязь коммунальщики убирают уже две недели. Но закончить должны к 10 апреля.

«В 6 утра провел выездную рабочую встречу по уборке города. Подрядчик начал убирать пыль и грязь, которая скопилась на дорогах за зиму, около двух недель назад. Поставил задачу до 10 апреля закончить работы по очистке прилотковых зон, проводить влажную уборку дорог и тротуаров. Необходимо навести порядок и подготовить улицы к нанесению разметки. Обратил внимание подрядчика, что к уборке дорожных карманов и тротуаров нужно подойти тщательнее, есть замечания», — сообщил в своих социальных сетях Сергей Воропанов.

Пост мэра прокомментировали недовольные вологжане. Они информируют о "сезоне пыльных бурь", называя особо грязные места: Бывалово, мост 800-летия, улица Открытая , "где пыль не убирали с 2017 года", Пошехонское шоссе... Пожалуй, недовольны все. Во время пандемии опасных заболеваний, это подогревается слухами о том, что пыль может служить переносчиком вирусов.

Областная столица вновь выглядит блекло на сообщениях из других городов - Череповц пылесосят, улицы моют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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