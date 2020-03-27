На Вологодчине двое череповчан помещены в инфекционное отделение с диагнозом коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T12:45:54+03:00

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В Вологодской области появилась информация о том, что двум человекам поставили предварительный диагноз - коронавирус.

Это прозвучало утром 27 марта на оперативном штабе при губернаторе Вологодской области.

Семейная пара вернулась из-за рубежа, они находилась на самоизоляции на базе отдыха Торово под Череповцом. Но приболели. При подозрении на опасную инфекцию пациенты были незамедлительно помещены в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а в Торово проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха находится под обсервацией.

Для подтверждения диагноза пробы направлены в Москву в референс-центр. Результаты появятся через несколько дней.

«Сотрудники полиции отрабатывают круг лиц, с которыми могли контактировать супруги по возвращению в регион. Все эти люди в ближайшее время будут установлены. Для них будет определен режим самоизоляции или размещение в обсервационных пунктах для дополнительного наблюдения. Специалисты проведут лабораторные пробы, чтобы подтвердить или опровергнуть факт распространения опасного заболевания», — сообщил губернатор Олег Кувшинников.

В Вологодской области под семью замками находятся цифры, которые необходимы для полной картины проиходящего - на вопросы сколько человек находится в стационарах, сколько на самоизоляции, сколько должно быть на каратнине, чиновники не дают ответа.

Накануне журналисты обзванивали областные департаменты и Роспотребнадзор. Отговорки были самые разные, но озвучить реальную картину происходящего так никто и не решился.

ИСТОЧНИК KP.RU