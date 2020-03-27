2020-03-27T12:45:54+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине двое череповчан помещены в инфекционное отделение с диагнозом коронавирус

Они вернулись из-за рубежа
Иван Чухнин
Поделиться:
В Вологодской области появились первые заболевшие.В Вологодской области появились первые заболевшие.
Изменить размер текста:

В Вологодской области появилась информация о том, что двум человекам поставили предварительный диагноз - коронавирус.

Это прозвучало утром 27 марта на оперативном штабе при губернаторе Вологодской области.

Семейная пара вернулась из-за рубежа, они находилась на самоизоляции на базе отдыха Торово под Череповцом. Но приболели. При подозрении на опасную инфекцию пациенты были незамедлительно помещены в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а в Торово проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха находится под обсервацией.

Для подтверждения диагноза пробы направлены в Москву в референс-центр. Результаты появятся через несколько дней.

«Сотрудники полиции отрабатывают круг лиц, с которыми могли контактировать супруги по возвращению в регион. Все эти люди в ближайшее время будут установлены. Для них будет определен режим самоизоляции или размещение в обсервационных пунктах для дополнительного наблюдения. Специалисты проведут лабораторные пробы, чтобы подтвердить или опровергнуть факт распространения опасного заболевания», — сообщил губернатор Олег Кувшинников.

В Вологодской области под семью замками находятся цифры, которые необходимы для полной картины проиходящего - на вопросы сколько человек находится в стационарах, сколько на самоизоляции, сколько должно быть на каратнине, чиновники не дают ответа.

Накануне журналисты обзванивали областные департаменты и Роспотребнадзор. Отговорки были самые разные, но озвучить реальную картину происходящего так никто и не решился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодской области найден труп 49-летней женщины
В Череповце сгорела иномарка
В Вологде начался сезон пыльных бурь
На Вологодчине двое череповчан помещены в инфекционное отделение с диагнозом коронавирус
Разработчики игр пожертвовали Вологодчине 25 млн на борьбу с вирусом
Пенсионеров и хронически больных на Вологодчине отправили в самоизоляцию
Вологжане отдали 100 млн рублей дистанционным мошенникам
Вологжанам рекомендовали занимать подростков на весь день
В Вологодской области более 56 тысяч иностранцев
Правоохранительные органы Вологодчины в цифрах за 2019 год
В Череповце бетономешалка смяла Матиз
Вологодское кафе кормило просрочкой
Начальник вологодской колонии забрал у подчиненных 600 тысяч рублей
Прокурор требует закрыть торговый центр "Мармелад" через суд
В Череповце спасатели сняли со льда трех школьников
Вологжанину грозит 15 лет колонии за два удара ножом
Вируса нет: 1308 вологжан проверены на коронавирус
Под Великим Устюгом гремят взрывы