Разработчики игр пожертвовали Вологодчине 25 млн на борьбу с вирусом
Двое основателей компании Playrix, разрабатывающей игры, Дмитрий и Игорь Бухманы пожертвовали 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в РФ. Четверть суммы уйдет в Вологодскую область на покупку аппаратов ИВЛ, рентгена и другого медоборудования.
Остальные 75 млн рублей уйдут в другие области на те же нужды, — сообщает forbes.ru. Меценаты основали свою компанию в 2001 году, тогда они жили в Вологде. Через 20 лет их фирму оценивают в более чем 7$ млрд.
Большую часть рынка мобильных игр занимают иностранные пользователи — приложения популярны в США (40% оборота), в Китае и Японии.
ИСТОЧНИК KP.RU