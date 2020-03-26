2020-03-26T21:22:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Разработчики игр пожертвовали Вологодчине 25 млн на борьбу с вирусом

Уроженцы Вологды и основатели компании Playrix выделили 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России
Евдокия САХАРОВА
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Двое основателей компании Playrix, разрабатывающей игры, Дмитрий и Игорь Бухманы пожертвовали 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в РФ. Четверть суммы уйдет в Вологодскую область на покупку аппаратов ИВЛ, рентгена и другого медоборудования.

Остальные 75 млн рублей уйдут в другие области на те же нужды, — сообщает forbes.ru. Меценаты основали свою компанию в 2001 году, тогда они жили в Вологде. Через 20 лет их фирму оценивают в более чем 7$ млрд.

Большую часть рынка мобильных игр занимают иностранные пользователи — приложения популярны в США (40% оборота), в Китае и Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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