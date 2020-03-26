Пенсионеров и хронически больных на Вологодчине отправили в самоизоляцию

26 Март 2020 2020-03-26T19:58:50+03:00

Помогать им будут волонтеры из числа студентов

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Домашний режим объявлен на Вологодчине для детей и пенсионеров.

Оперативный штабом домашний режим введен для вологжан старше 65 лет, частично ограничена работа детских садов, рекомендации даны по изменению работы торговых центров.

«Наибольшую опасность вирус представляет для жителей области старше 65 лет, рекомендую им соблюдать режим самоизоляции с 26 марта. Дома также должны находиться вологжане с хроническими заболеваниями. Оказывать адресную помощь таким людям будут волонтеры. Они помогут приобрести основные продукты и лекарства», – заявил губернатор Олег Кувшинников.

В ряды добровольцев могут быть привлечены студенты вузов. Их работу синхронизируют с муниципальными колл-центрами, которые будут принимать и формировать заявки в режиме реального времени. Систему оплаты проработают с банками. Сформировать списки волонтеров поручено ректорам всех высших образовательных учреждений, расположенных на территории области, на добровольной основе

ИСТОЧНИК KP.RU