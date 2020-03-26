Вологжанам рекомендовали занимать подростков на весь день

26 Март 2020 2020-03-26T18:14:17+03:00

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Начальник УМВД рассказал депутатам ЗСО о подростковой преступности в регионе. В последний год на 6,5% вырос уровень преступности среди несовершеннолетних. В основном совершались преступления против собственности, причем большинство детей из благополучных семей и многие правонарушения приходились на период с 12 до 18 часов дня.

60% ребят ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Генерал-майор посоветовал организовать занятость детей на весь день.

Отдельно он поблагодарил депутатов за внесение законопроектов о запрете продажи никотиносодержащих бестабачных смесей несовершеннолетним. Теперь проблема с опасными снюсами в регионе сошла на нет.

Полицейский пожаловался, что в прошлом году не была принята инициатива по расширению категорий подростков для помещения в центры временной изоляции несовершеннолетних нарушителей. Он заявил, что по его мнению - это лучшая меря для профилактики тяжких преступлений среди малолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU