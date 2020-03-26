В Вологодской области более 56 тысяч иностранцев

26 Март 2020 2020-03-26T17:49:35+03:00

Начальник УМВД рассказал депутатам ЗСО о результатах в сфере миграционного учета за 2019 год

Изменить размер текста: A A

Генерал-майор Виктор Пестерев отчитался перед депутатами о миграционном учете на Вологодчине за прошлый год. На 17% больше иностранцев удалось выявить и поставить на регистрационный учет - 47 тысяч в 2018 и 56 тысяч в прошлом. Увеличилось и количество иностранных граждан, занятых официальной трудовой деятельностью с 10 до 13 тысяч.

Выявлено 260 незаконно находящихся иностранных граждан, из них 200 - трудовые мигранты. Наказаны и работники и работодатели. В 2019 году на 35% меньше преступлений стали совершать приезжие. В прошлом году не допущено резонансных этнических конфликтов.

На данный момент, приоритетом стало недопущение распространения коронавирусной инфекции иностранцами. Прибывших стараются отслеживать и проверять их самоизоляцию.

В Грязовце были пойманы двое нарушителей, приезжие нарушили правила самоизоляции. На них составили протокол по статье "Нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания", однако мировой судья состава преступления не нашел. Однако, их привлекут к ответственности по линии Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU