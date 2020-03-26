Правоохранительные органы Вологодчины в цифрах за 2019 год
Генерал-майор полиции Виктор Пестерев выступил в ЗСО с отчетом за 2019 год.
В Вологодской области в прошлом году было потрачено 600 млн рублей из областного бюджета на мероприятия правоохранительной направленности. В этом планируется потратить 500 млн. Было закуплено: 4 автомашины для участковых, 1 квадракоптер, 50 громкоговорителей, 62 металлодетектора, 50 носимых видеорегистраторов, 56 планшетных компьютеров. Деньги также потрачены на систему 112 и ежегодные мероприятия по профилактике подростковой преступности и нарушению ПДД.
Оказалось, что на Вологодчине установлено 440 камер по системе "Безопасный город" - наш регион один из лидеров среди развития этого типа видеонаблюдения. В области 175 комплексов фото и видео фиксации нарушений ПДД: за год собрано 1,5 млн штрафов на 900 млн рублей только за нарушение скоростного режима.
От органов внутренних дел в консолидированный бюджет за прошлый год переведен 1 млрд 300 млн рублей, в бюджет области 827 млн, в муниципалитеты 89 млн рублей.
Более 20 тысяч вологжан состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел, 1700 под административным надзором.
ИСТОЧНИК KP.RU