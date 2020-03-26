В Череповце бетономешалка смяла Матиз
За рулем компактной иномарки сидела 26-летняя девушка
-Фото: Областной УГИБДД
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В городе металлургов бетономешалка "Вольво" въехала в идущий впереди "Дэу Матиз". Пострадала 26-летняя водитель легковушки.
Авария произошла в 8 утра на перекрестке Сталеваров-Некрасова. Причиной ДТП называют невыдержанную грузовиком дистанцию. За рулем сидел 51-летний мужчина.
Череповчанку осмотрела бригада скорой. Она будет лечиться амбулаторно.
ИСТОЧНИК KP.RU