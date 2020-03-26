Вологодское кафе кормило просрочкой
Роспотребнадзор прикрыл деятельность опасного общепита в Чагодощенском районе
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В одном из кафе Чагодощенского района Роспотребнадзор обнаружил множественные нарушения. Раковины для рук не предполагалось, не был выделен инвентарь для уборки и даже нашли просроченные продукты! Заведение прикрыли на основании решения суда на 60 суток.
На организацию составили административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
ИСТОЧНИК KP.RU