Вологодское кафе кормило просрочкой

26 Март 2020 2020-03-26T16:08:48+03:00

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В одном из кафе Чагодощенского района Роспотребнадзор обнаружил множественные нарушения. Раковины для рук не предполагалось, не был выделен инвентарь для уборки и даже нашли просроченные продукты! Заведение прикрыли на основании решения суда на 60 суток.

На организацию составили административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

ИСТОЧНИК KP.RU