2020-03-26T16:08:48+03:00
Общество

Вологодское кафе кормило просрочкой

Роспотребнадзор прикрыл деятельность опасного общепита в Чагодощенском районе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В одном из кафе Чагодощенского района Роспотребнадзор обнаружил множественные нарушения. Раковины для рук не предполагалось, не был выделен инвентарь для уборки и даже нашли просроченные продукты! Заведение прикрыли на основании решения суда на 60 суток.

На организацию составили административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правоохранительные органы Вологодчины в цифрах за 2019 год
В Череповце бетономешалка смяла Матиз
Вологодское кафе кормило просрочкой
Начальник вологодской колонии забрал у подчиненных 600 тысяч рублей
Прокурор требует закрыть торговый центр "Мармелад" через суд
В Череповце спасатели сняли со льда трех школьников
Вологжанину грозит 15 лет колонии за два удара ножом
Вируса нет: 1308 вологжан проверены на коронавирус
Под Великим Устюгом гремят взрывы
В Вологде в деревянном доме сгорели люди
Череповчанин влез в долги, чтобы отдать деньги вымогателю-коллеге
Ольга Данилова попросила пенсионеров сидеть дома
На Вологодчине начала гореть сухая трава
На Вологодчине усилили карантин
В Вологде ожидают паводок в начале апреля
Вологжане выдали нарушившую самоизоляцию соцработницу
В Череповце Молодежная сегодня перекрыта
В Череповце пылесосят улицы
Вологжанка год ждала возвращение любовника-башкира с авто
Вологжанку-алиментщицу в розыске — схватили
Мужчина на "Рено" слил 1200 литров дизеля с чужого грузовика
Вологжанка напала на полицейских
Череповецкий мальчик избил сверстника и попросил его наушники
16 тысяч вологодских первоклашек получат наборы в школу
Вологжане будут жаловаться на нарушение трудовых прав из-за вируса
В психоневрологический интернат Череповца закупили швейные машинки
В Череповце поумнел фонарь
Вологда закупит медицинскую технику
Свято-Духов монастырь передан в собственность церкви