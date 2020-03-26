Начальник вологодской колонии забрал у подчиненных 600 тысяч рублей
Он организовал им выплату премий, а они делились процентом
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В Вологодской области идет расследование громкого дела. 43-летний сотрудник УФСИН, работавший начальником колонии, в декабре 2018 организовал выплату завышенных премий подчиненным, а они в свою очередь поделились процентом. Теперь предприимчивому тюремщику грозит 6 лет лишения.
Всего он заработал 605 тысяч рублей. Нарушения обнаружило ФСБ. Имущество подозреваемого опечатано.
ИСТОЧНИК KP.RU