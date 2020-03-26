2020-03-26T15:53:51+03:00
Общество

Прокурор требует закрыть торговый центр "Мармелад" через суд

Там не выполняются требования пожарной безопасности
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура области обнаружила, что в торговом центре "Мармелад" Вологды нарушаются требования пожарной безопасности. Крупнейший торговый центр, что на Пошехонском шоссе, потребовали закрыть. Соответствующее обращение поступило в городской суд, сообщает пресс-служба судов региона. Кроме того, поступил гражданский иск к владельцу здания. Им, напомним, является индивидуальный предприниматель Алексей Сивков.

Проверка проходила еще в марте 2019 года. В ТРК «Мармелад» было выявлено 48 нарушений. Согласно предписания, их нужно было устранить до 1 октября 2019 года.

С 7 ноября по 3 декабря 2019 года вновь была проведена проверка. Оказалось, предписание по устранению нарушений так и не было выполнено.

Например, каждый этаж должен быть разделен на секции лощадью не более 9000 квадратных метров. Кроме того, необходимо обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников. В центре должны быть площадки для работы пожарной техники, нанесена разметка и размещены информационные знаки.

Как сообщает прокуратура, в конце января 2020 года индивидуальный предприниматель Алексей Сивков был оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности на 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правоохранительные органы Вологодчины в цифрах за 2019 год
В Череповце бетономешалка смяла Матиз
Вологодское кафе кормило просрочкой
Начальник вологодской колонии забрал у подчиненных 600 тысяч рублей
Прокурор требует закрыть торговый центр "Мармелад" через суд
В Череповце спасатели сняли со льда трех школьников
Вологжанину грозит 15 лет колонии за два удара ножом
Вируса нет: 1308 вологжан проверены на коронавирус
Под Великим Устюгом гремят взрывы
В Вологде в деревянном доме сгорели люди
Череповчанин влез в долги, чтобы отдать деньги вымогателю-коллеге
Ольга Данилова попросила пенсионеров сидеть дома
На Вологодчине начала гореть сухая трава
На Вологодчине усилили карантин
В Вологде ожидают паводок в начале апреля
Вологжане выдали нарушившую самоизоляцию соцработницу
В Череповце Молодежная сегодня перекрыта
В Череповце пылесосят улицы
Вологжанка год ждала возвращение любовника-башкира с авто
Вологжанку-алиментщицу в розыске — схватили
Мужчина на "Рено" слил 1200 литров дизеля с чужого грузовика
Вологжанка напала на полицейских
Череповецкий мальчик избил сверстника и попросил его наушники
16 тысяч вологодских первоклашек получат наборы в школу
Вологжане будут жаловаться на нарушение трудовых прав из-за вируса
В психоневрологический интернат Череповца закупили швейные машинки
В Череповце поумнел фонарь
Вологда закупит медицинскую технику
Свято-Духов монастырь передан в собственность церкви