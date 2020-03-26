Прокурор требует закрыть торговый центр "Мармелад" через суд

26 Март 2020 2020-03-26T15:53:51+03:00

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Прокуратура области обнаружила, что в торговом центре "Мармелад" Вологды нарушаются требования пожарной безопасности. Крупнейший торговый центр, что на Пошехонском шоссе, потребовали закрыть. Соответствующее обращение поступило в городской суд, сообщает пресс-служба судов региона. Кроме того, поступил гражданский иск к владельцу здания. Им, напомним, является индивидуальный предприниматель Алексей Сивков.

Проверка проходила еще в марте 2019 года. В ТРК «Мармелад» было выявлено 48 нарушений. Согласно предписания, их нужно было устранить до 1 октября 2019 года.

С 7 ноября по 3 декабря 2019 года вновь была проведена проверка. Оказалось, предписание по устранению нарушений так и не было выполнено.

Например, каждый этаж должен быть разделен на секции лощадью не более 9000 квадратных метров. Кроме того, необходимо обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников. В центре должны быть площадки для работы пожарной техники, нанесена разметка и размещены информационные знаки.

Как сообщает прокуратура, в конце января 2020 года индивидуальный предприниматель Алексей Сивков был оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности на 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU