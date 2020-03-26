В Череповце спасатели сняли со льда трех школьников

26 Март 2020 2020-03-26T14:20:35+03:00

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Как сообщала "Комсомолка", в Череповце 10-летний школьник, провалившийся под лед реки Ягорба, умер в машине скорой помощи. Но трагедия, похоже, ничему не учит.

25 марта спасатели МБУ "СпаС" проводили ежедневное патрулирование акватории Шексны и Ягорбы. Они увидели на льду трех школьников. Мальчики были сняты спасателями, вывезены на берег, их обогрели в теплопункте. С нарушителями была проведена беседа и выданы памятки. Затем детей передали сотрудникам полиции. Медицинская помощь школьникам не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU