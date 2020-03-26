Вологжанину грозит 15 лет колонии за два удара ножом

26 Март 2020 2020-03-26T13:32:05+03:00

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В Шекснинском районе перед судом предстанет мужчина, ранивший ножом двух знакомых. Один из них скончался.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью).

По информации следствия, 23 декабря 2019 в поселке Шексна в одном из домов на улице Юбилейной мужчины распивали алкоголь, , между ними возникла ссора. 40-летний обвиняемый, исчерпав аргументы, вооружился ножом и нанес удар в плечо 44-летнего гостя. Лезвие пробило вену, от кровопотери мужчина скончался. Драчун ударил ножом еще одного мужчину - 34-летнего соседа. Тот, с раной плеча и ключицы, обезоружил дебошира и удерживал до приезда полиции. Подозреваемый находится под арестом, ему грозит до пятнадцати лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU