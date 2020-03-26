Вируса нет: 1308 вологжан проверены на коронавирус
Главным образом, обследуют тех, кто вернулся из-за рубежа
-Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Вологодской области обследуют тех, кто вернулся из-за рубежа. Это производится для пресечения распространения коронавируса.
Как сообщаеют областные власти, на сегодняшний день обследованы на коронавирус 1308 человек, в том числе за последние сутки - 147 вологжан. Случаев коронавирусной инфекции не было выявлено, сообщает Департамент здравоохранения Вологодской области.
Называлась цифра - около 6 тысяч вологжан побывали за границей и должны уйти на самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU