2020-03-26T12:53:35+03:00
Общество

Вируса нет: 1308 вологжан проверены на коронавирус

Главным образом, обследуют тех, кто вернулся из-за рубежа
Иван Чухнин
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Вологодской области обследуют тех, кто вернулся из-за рубежа. Это производится для пресечения распространения коронавируса.

Как сообщаеют областные власти, на сегодняшний день обследованы на коронавирус 1308 человек, в том числе за последние сутки - 147 вологжан. Случаев коронавирусной инфекции не было выявлено, сообщает Департамент здравоохранения Вологодской области.

Называлась цифра - около 6 тысяч вологжан побывали за границей и должны уйти на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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