2020-03-26T12:42:13+03:00
Общество

Под Великим Устюгом гремят взрывы

Лед ослабляют, чтобы предотвратить заторы
Иван Чухнин
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На Северной Двине определены 9 затороопасных участков, взрывные работы ведутся на 3 из них - лед ослабляют дистанционным подрывом. А ледорезные работы уже завершены, всего пропилено 60 километров. Толщина льда на Северной Двине составляет около полуметра.

Старожилы вспоминают, что самое раннее вскрытие рек в Великом Устюге было 2 апреля. В этом году подвижки льда начинались еще в марте. Но возобновление ледохода на нижней Сухоне в районе Великого Устюга ожидается в конце марта – начале апреля.

По данным синоптиков, теплые воздушные массы с Атлантики в конце марта прогреют воздух до +10° - 12°, это приведет к активному таянию снегов и льда.

Как сообщает администрация Великоустюгского района, на 8 часов 26 марта ледовая обстановка стабильная. На постах около населеннных пунктов Полдарса, Порог, Каликино зафиксировано падение уровней воды, сохраняется затор льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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