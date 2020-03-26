В Вологде в деревянном доме сгорели люди

26 Март 2020 2020-03-26T12:25:04+03:00

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В Вологде в пожаре погибла семья. Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка.

ЧП случилось в ночь на 26 марта на улице Образцова. Очевидцы позвонили пожарным, но, когда те появились на месте, дом был объят пламенем. После тушения дома обнаружены останки двух человек, предположительно, хозяев: 47-летнего мужчины и его супруги, которой 41 год.

По предварительным данным, квартира была отключена от электричества, жильцы могли использовать бензиновый генератор. Проверяется информация о склонности супругов к злоупотреблению спиртным и курению.

Есть информация, что у семьи был 10-летний ребенок. Место его нахождения устанавливается. Все факты проверяются.

ИСТОЧНИК KP.RU