Череповчанин влез в долги, чтобы отдать деньги вымогателю-коллеге

26 Март 2020 2020-03-26T03:49:34+03:00

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В городе металлургов возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство в крупном размере". Работники череповецкого предприятия заметили, что их 40-летний коллега начал давать другому крупные суммы в долг - тот наличность никогда не отдавал. Ситуация обострилась до такой степени, что мужчина начал угрожать займодавцу, а тот искал деньги по знакомым. 34-летнему мужчине удалось получить 400 тысяч рублей "в долг", сообщает пресс-служба областного УМВД.

Причины, по которым череповчанин передавал деньги, устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU