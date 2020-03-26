2020-03-26T03:31:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Ольга Данилова попросила пенсионеров сидеть дома

Член Общественной палаты, Уполномоченный по правам ветеранов и пенсионеров Вологодской области обратилась к старшему поколению
Евдокия САХАРОВА
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Ольга Данилова. Фото Вологда РегионОльга Данилова. Фото Вологда Регион
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К старшему поколению вологжан, которые находятся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией, обратилась уполномоченная по правам ветеранов и пенсионеров Вологодской области Ольга Данилова. Она попросила пожилых людей со всей серьезностью отнестись к мерам профилактики вируса.

Ольга Михайловна сообщила, что по ее собственным наблюдением пенсионеры нарушают режим самоизоляции и ведут активную общественную жизнь, что ставит под угрозу их здоровье. Чиновница надеется, что хотя бы дети смогут наставить родителей на верный путь.

"Уважаемые друзья, люди старшего поколения!

Я призываю всех серьёзно отнестись к угрозе пандемии в нашей стране. Мы не должны расслабляться от того, что у нас заболевших очень мало. Профилактика и дисциплина помогут нам избежать распространения коронавируса. Прошу старшее поколение, людей старше 65 лет, соблюдать режим самоизоляции. Домашний карантин позволит избежать заражения."

Сидеть дома советуют до 17 апреля. Ольга поддержала вологжан, которые уже самоизолировались: "Им искренняя благодарность за ответственное отношение к себе и окружающим!" Напомним, что носителями коронавируса могут быть и люди без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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