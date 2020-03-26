2020-03-26T03:07:24+03:00
Происшествия

На Вологодчине начала гореть сухая трава

Пошли первые пожары
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области начались первые палы. Самый крупный - на 3 Га сухой травы. В 2020 году пожары пришли раньше срока - из-за мягкой зимы. Обычно трава начинает гореть в апреле.

На Вологодчине зафиксировали три факта возгорания - в Устюженском и Череповецком районах. Причиной в УМЧС называют неосторожное обращение с огнем. Пока никто из людей не пострадал, постройки пламя обошло стороной.

Со следующего месяца в регионе введут противопожарный режим, а за поджог травы грозит административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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