На Вологодчине начала гореть сухая трава
Пошли первые пожары
-
Изменить размер текста:
В Вологодской области начались первые палы. Самый крупный - на 3 Га сухой травы. В 2020 году пожары пришли раньше срока - из-за мягкой зимы. Обычно трава начинает гореть в апреле.
На Вологодчине зафиксировали три факта возгорания - в Устюженском и Череповецком районах. Причиной в УМЧС называют неосторожное обращение с огнем. Пока никто из людей не пострадал, постройки пламя обошло стороной.
Со следующего месяца в регионе введут противопожарный режим, а за поджог травы грозит административная и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU