На Вологодчине усилили карантин

26 Март 2020 2020-03-26T03:19:25+03:00

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В Вологодской области усилили ограничительные меры, направленные на профилактику коронавирусной инфекции. С 28 марта 2020 года в регионе не работают кинозалы, ночные клубы, бары, детские образовательные центры и другие развлекательные учреждения, как и спортивные объекты. Торговые центры и места общественного питания пока открыты, но губернатор настоятельно попросил сидеть дома.

Президент РФ объявил, что с 28 марта по 5 апреля будет нерабочая неделя. Заявление не касается структур жизнеобеспечения. Меры направлены на уменьшение контактов между людьми. Если вирус не ограничить таким образом, то медицина не справится с потоком заболевших. Особенно стоит осторожничать пожилым.

ИСТОЧНИК KP.RU