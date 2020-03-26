В Вологде ожидают паводок в начале апреля

26 Март 2020 2020-03-26T02:22:34+03:00

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В областной столице пик паводка, по прогнозам экспертов, ожидается в начале апреля. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, ситуацию специалисты отслеживают постоянно. Обсужден план совместной работы разных ведомств и готовность города к паводку с замгубернатора области Виктором Рябишиным.

Уровень воды в реке, количество снега на берегах, осадки - на контроле. Русла малых рек очистили от мусора. Спасательные и коммунальные службы мобилизованы. Критический уровень воды в реке Вологда 6 метров, а на 25 марта всего 3,54 м.

ИСТОЧНИК KP.RU