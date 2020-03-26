2020-03-26T02:22:34+03:00
Общество

В Вологде ожидают паводок в начале апреля

Мэр отчитался по проделанной подготовительной работе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото со страницы мэраФото со страницы мэраФото: vk.com
Изменить размер текста:

В областной столице пик паводка, по прогнозам экспертов, ожидается в начале апреля. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, ситуацию специалисты отслеживают постоянно. Обсужден план совместной работы разных ведомств и готовность города к паводку с замгубернатора области Виктором Рябишиным.

Уровень воды в реке, количество снега на берегах, осадки - на контроле. Русла малых рек очистили от мусора. Спасательные и коммунальные службы мобилизованы. Критический уровень воды в реке Вологда 6 метров, а на 25 марта всего 3,54 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчанин влез в долги, чтобы отдать деньги вымогателю-коллеге
Ольга Данилова попросила пенсионеров сидеть дома
На Вологодчине начала гореть сухая трава
На Вологодчине усилили карантин
В Вологде ожидают паводок в начале апреля
Вологжане выдали нарушившую самоизоляцию соцработницу
В Череповце Молодежная сегодня перекрыта
В Череповце пылесосят улицы
Вологжанка год ждала возвращение любовника-башкира с авто
Вологжанку-алиментщицу в розыске — схватили
Мужчина на "Рено" слил 1200 литров дизеля с чужого грузовика
Вологжанка напала на полицейских
Череповецкий мальчик избил сверстника и попросил его наушники
16 тысяч вологодских первоклашек получат наборы в школу
Вологжане будут жаловаться на нарушение трудовых прав из-за вируса
В психоневрологический интернат Череповца закупили швейные машинки
В Череповце поумнел фонарь
Вологда закупит медицинскую технику
Свято-Духов монастырь передан в собственность церкви