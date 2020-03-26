Вологжане выдали нарушившую самоизоляцию соцработницу

26 Март 2020 2020-03-26T02:51:39+03:00

Женщина на работу не выходила, но ее видели на улице

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Жительница поселка Харачево под Вологдой, по словам очевидцев, нарушила режим самоизоляции. Женщина вернулась из Турции, но соседи замечали ее прогуливающейся. После этого к вероятной нарушительнице выехала спецкомиссия. Оказалось, что вологжанка-соцработница не выходила на службу - у нее оформлен больничный. Официально нарушения зафиксированы не были.

Глава Вологодского района прокомментировал произошедшее: "Соблюдать карантин необходимо, тем более, государство предоставляет возможность официально оформить больничный, попросить помощь через колл-центры, если понадобилось купить продукты и лекарства."

25 марта выявили еще один случай несоблюдения режима самоизоляции. Человеком занялась полиция, он будет привлечен к ответственности по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU