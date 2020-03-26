Вологжане выдали нарушившую самоизоляцию соцработницу
Жительница поселка Харачево под Вологдой, по словам очевидцев, нарушила режим самоизоляции. Женщина вернулась из Турции, но соседи замечали ее прогуливающейся. После этого к вероятной нарушительнице выехала спецкомиссия. Оказалось, что вологжанка-соцработница не выходила на службу - у нее оформлен больничный. Официально нарушения зафиксированы не были.
Глава Вологодского района прокомментировал произошедшее: "Соблюдать карантин необходимо, тем более, государство предоставляет возможность официально оформить больничный, попросить помощь через колл-центры, если понадобилось купить продукты и лекарства."
25 марта выявили еще один случай несоблюдения режима самоизоляции. Человеком занялась полиция, он будет привлечен к ответственности по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU