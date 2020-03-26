В Череповце Молодежная сегодня перекрыта
В городе металлургов водоканальщики перекроют улицу с 9 утра до 9 вечера для проведения ремонтных работ
-Фото: www.gorodche.ru
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В Череповце, по сообщению департамента ЖКХ, в четверг, 26 марта с 9 до 21 часа закроют участок улицы Молодежной от Кирилловского шоссе до улицы Остинской для транспорта. Будут установлены временные дорожные знаки, водителей просят быть внимательными. Проходят работы по замене водопровода.
Автобус №5 сменит свой маршрут: он проедет без заезда на ул. Остинскую и Молодежную по Кирилловскому шоссе с остановками «Серов переулок» и «Мясокомбинат» в обоих направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU