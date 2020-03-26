В Череповце пылесосят улицы
Четыре дорожных пылесоса вышли на уборку весенних улиц
Фото со страницы мэра
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В городе металлургов начали пылесосить улицы: на работу уже выехали 4 пылесоса и один бункер на базе погрузчика «Вилли». Техника в городе появляется лишь днем, чтобы вода, которая обеспыливает, не замерзала.
В связи с потеплением летние уборочные машины уже вышли на работу, хотя зимнее содержание улиц должно закончиться только 1 апреля по правилам благоустройства. Специалисты убирают Рыбинскую, Раахе, Сталеваров, Октябрьский проспект, Молодежную, Ленина, пр. Победы, улицах Архангельскую и Олимпийскую. Пока процесс тормозят лишь отрицательные температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU