Вологжанку-алиментщицу в розыске — схватили
Женщину задержали в Череповце, она уклонялась от обязательных работ
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В городе металлургов задержали осужденную по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Женщина не пришла на обязательные работы и ее объявили в розыск. Судебному приставу удалось задержать беглянку. Ей назначили три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Теперь алиментщица в отделении УМВД России по Череповцу.
ИСТОЧНИК KP.RU