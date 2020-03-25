2020-03-25T15:53:59+03:00
Происшествия

Вологжанку-алиментщицу в розыске — схватили

Женщину задержали в Череповце, она уклонялась от обязательных работ
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов задержали осужденную по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Женщина не пришла на обязательные работы и ее объявили в розыск. Судебному приставу удалось задержать беглянку. Ей назначили три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Теперь алиментщица в отделении УМВД России по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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