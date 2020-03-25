Мужчина на "Рено" слил 1200 литров дизеля с чужого грузовика

25 Март 2020 2020-03-25T15:28:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологодский вор сливал с грузовиков топливо. Он выбирал автомобили, находящиеся в неосвещенных местах и воровал дизель.

В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Вологде с заявлением о пропаже топлива обратился мужчина 1981 года рождения. Он оставил грузовик возле дома. Утром он обнаружил, что все топливо слито. В баке находилось дизельное топливо 1200 литров. Ущерб составил 61 тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1996 года рождения.

Он арендовал автомобиль "Рено Логан". В ночное время он осматривал город, и в Заречье на неосвещенном участке он увидел грузовик. С него он слил все дизельное топливо. Он продал его своему приятелю, выручив 34 тысячи рублей.

Оперативники связали "дизелиста" с аналогичной кражей. Там было похищено 340 литров дизеля. Ущерб составил около 17 тысяч рублей. Вор продал его за сумму, вдвое меньшую.

По двум фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU