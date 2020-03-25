Вологжанка напала на полицейских

25 Март 2020 2020-03-25T15:15:28+03:00

Она кричала матом в адрес сотрудников полиции, угрожала взять нож, а потом напала

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В Вологде в суд передано уголовное дело о нападении на сотрудников полиции. В июне прошлого года в одном из домов на Воркутинской нетрезвая 38-летняя вологжанка мешала правоохранителям работать - они приехали по сообщению о краже.

Женщина в присутствии своего мужа выражалась матом в адрес участкового, угрожала применить нож и избила потерпевшего и второго правоохранителя. Они зафиксировали ссадины.

Злоумышленнице грозит штраф до двухсот тысяч рублей или работы до 5 лет или лишение свободы до 5 лет, сообщило СУ СК по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU