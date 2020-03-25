2020-03-25T15:15:28+03:00
Происшествия

Вологжанка напала на полицейских

Она кричала матом в адрес сотрудников полиции, угрожала взять нож, а потом напала
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологде в суд передано уголовное дело о нападении на сотрудников полиции. В июне прошлого года в одном из домов на Воркутинской нетрезвая 38-летняя вологжанка мешала правоохранителям работать - они приехали по сообщению о краже.

Женщина в присутствии своего мужа выражалась матом в адрес участкового, угрожала применить нож и избила потерпевшего и второго правоохранителя. Они зафиксировали ссадины.

Злоумышленнице грозит штраф до двухсот тысяч рублей или работы до 5 лет или лишение свободы до 5 лет, сообщило СУ СК по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24