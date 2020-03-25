Череповецкий мальчик избил сверстника и попросил его наушники
Инцидент произошел на прямо на улице, пострадавший начал звать на помощь
-
Изменить размер текста:
В Череповце 14-летний подросток напал на сверстника на улице: он ударил его кулаком в лицо, а потом потребовал отдать ему наушники. Потерпевший попросил помощи у прохожих и злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".
ЧП произошло 23 февраля во дворе дома на ул. Краснодонцев. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, почему несовершеннолетний пошел на преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU