2020-03-25T14:56:56+03:00
Происшествия

Череповецкий мальчик избил сверстника и попросил его наушники

Инцидент произошел на прямо на улице, пострадавший начал звать на помощь
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Череповце 14-летний подросток напал на сверстника на улице: он ударил его кулаком в лицо, а потом потребовал отдать ему наушники. Потерпевший попросил помощи у прохожих и злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

ЧП произошло 23 февраля во дворе дома на ул. Краснодонцев. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, почему несовершеннолетний пошел на преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24