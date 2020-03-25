16 тысяч вологодских первоклашек получат наборы в школу

25 Март 2020 2020-03-25T14:38:15+03:00

Наборы к первому классу выдадут на выпуске из детсада или при обращении

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В 2020 году до 20 сентября 16 600 вологжан-первоклассников получат школьные наборы в рамках региональной программы «В первый раз в первый класс». В комплект входит 14 предметов: папка, пенал с канцелярскими принадлежностями, расписание занятий, альбом для рисования, краски, карандаши, конструктор для технического творчества, светоотражатель.

На закупку вещей потратили 10 791 000 рублей из бюджета региона. Будущие первоклашки получат свои наборы на выпускных мероприятиях в дошкольных образовательных организациях или при обращению родителя в управление образования района/городского округа, либо в Вологодский институт развития образования.

ИСТОЧНИК KP.RU