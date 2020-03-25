Вологжане будут жаловаться на нарушение трудовых прав из-за вируса
Для соблюдения прав работников на портале Роструда создан сервис «Коронавирус: горячая линия». Там можно пожаловаться на работодателя, который не соблюдает меры профилактики коронавируса или ущемляет ваши трудовые права, инициировать проверку или получить консультацию по проблеме.
Можно задавать вопросы о порядке применения трудового законодательства, например, при введении простоя, о предоставлении внеочередных отпусков и другие. Все сервисы бесплатны.
В Государственной инспекции труда в Вологодской области принимаются обращения по номеру (8172) 72-81-00 или на электронную почту git35@rostrud.ru
ИСТОЧНИК KP.RU