Вологжане будут жаловаться на нарушение трудовых прав из-за вируса

25 Март 2020 2020-03-25T14:09:20+03:00

Для предупреждения нарушения прав работников при переводе на дистанционную работу и других превентивных мер, можно воспользоваться сервисом Онлайнинспекция.рф

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Для соблюдения прав работников на портале Роструда создан сервис «Коронавирус: горячая линия». Там можно пожаловаться на работодателя, который не соблюдает меры профилактики коронавируса или ущемляет ваши трудовые права, инициировать проверку или получить консультацию по проблеме.

Можно задавать вопросы о порядке применения трудового законодательства, например, при введении простоя, о предоставлении внеочередных отпусков и другие. Все сервисы бесплатны.

В Государственной инспекции труда в Вологодской области принимаются обращения по номеру (8172) 72-81-00 или на электронную почту git35@rostrud.ru

ИСТОЧНИК KP.RU