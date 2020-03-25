В психоневрологический интернат Череповца закупили швейные машинки
Первомайский психоневрологический интернат получил швейную технику для лечебно-трудовой мастерской. В учреждении организовано несколько видов лечебно-трудовой деятельности, в том числе и швейный цех. 16 единиц оборудования поступило недавно.
При поддержке Департамента социальной защиты населения Вологодской области удалось заменить устаревшую технику – есть два современных краеобметочных оверлока и шесть прямострочных машин. Воспитанники интерната под руководством инструктора по труду производят различные предметы обихода для нужд учреждения.
В учреждении проводятся культурно-досуговые и спортивные мероприятия, есть компьютерный класс, спортивно-тренажерный зал, библиотека.
ИСТОЧНИК KP.RU