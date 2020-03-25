2020-03-25T13:37:28+03:00
Общество

В психоневрологический интернат Череповца закупили швейные машинки

Оборудование необходимо для лечебно-трудовой деятельности
Евдокия САХАРОВА
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Первомайский психоневрологический интернат получил швейную технику для лечебно-трудовой мастерской. В учреждении организовано несколько видов лечебно-трудовой деятельности, в том числе и швейный цех. 16 единиц оборудования поступило недавно.

При поддержке Департамента социальной защиты населения Вологодской области удалось заменить устаревшую технику – есть два современных краеобметочных оверлока и шесть прямострочных машин. Воспитанники интерната под руководством инструктора по труду производят различные предметы обихода для нужд учреждения.

В учреждении проводятся культурно-досуговые и спортивные мероприятия, есть компьютерный класс, спортивно-тренажерный зал, библиотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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