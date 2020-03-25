Вологда закупит медицинскую технику

25 Март 2020 2020-03-25T13:02:24+03:00

В планах на 2020 год - томограф, ангиографический комплекс, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса, С-дуга и другое

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В Вологодской области продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение». По сообщению пресс-службы правительства области, заместитель главы региона Лариса Каманина заявила, что наиболее распространенными причинами смертности являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Осенью 2020 планируется поставка медоборудовния в лечебные учреждения области.

Вологодская областная клиническая больница получит рентгеновский компьютерный томограф для выполнения исследований сердца и головного мозга. Первичное сосудистое отделение Вологодской областной клинической больницы №2 в Череповце будет оснащено ангиографическим комплексом с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. Вологодская городская больница №1 приобретет диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии.

49 штук оборудования поставят в Вологодский областной онкологический диспансер (ангиографический аппарат, специализированный мультиспиральный компьютерный томограф, передвижной рентгенологический комплекс C-дуга и др.) в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ИСТОЧНИК KP.RU