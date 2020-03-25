2020-03-25T12:53:11+03:00
Общество

Свято-Духов монастырь передан в собственность церкви

Сейчас там ведется ремонт
Иван Чухнин
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Свято-Духов монастырь в Вологде, что находится возле стадиона "Динамо", передан церкви. Об этом сообщает администрация Вологды.

Нежилые помещения общей площадью 590,2 квадратных метра, находящиеся в Вологде на улице Предтеченской 58 -г, переданы постановлением администрации города от 23 марта. До этого они были в безвозмездном пользовании подворья.

Как сообщал сайт Вологодской митрополии, там планируют возобновить богослужения. А сейчас ведутся ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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