Свято-Духов монастырь передан в собственность церкви
Сейчас там ведется ремонт
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Свято-Духов монастырь в Вологде, что находится возле стадиона "Динамо", передан церкви. Об этом сообщает администрация Вологды.
Нежилые помещения общей площадью 590,2 квадратных метра, находящиеся в Вологде на улице Предтеченской 58 -г, переданы постановлением администрации города от 23 марта. До этого они были в безвозмездном пользовании подворья.
Как сообщал сайт Вологодской митрополии, там планируют возобновить богослужения. А сейчас ведутся ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU