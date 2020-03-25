В Череповце пьяный слесарь уехал на машине клиента

25 Март 2020 2020-03-25T12:36:16+03:00

Ему грозит до 5 лет колонии

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В Череповце слесарь уехал на машине клиента. Он был нетрезв. Далеко уехать ему не дал наряд ДПС. О ЧП сообщает УМВД по Вологодской области.

В Череповце на улице Гоголя полицейские Эльдар Мусин и Фарид Кличканов около 4:50 у дома № 13 остановили автомобиль «Лада Гранта» - водитель его был явно нетрезв.

В салоне, кроме водителя, был и пассажир. 37-летний водитель сказал, что взял машину у знакомого, чтобы покататься. Однако, связавшись с хозяином машины, стало ясно, что машина в угоне. Владелец рассказал, что сдал авто в сервис. Он написал заявление об угоне. А задержанный мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами.

От медосвидетельствования водитель отказался.

На работника сервиса составили протокол по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозит до 15 суток ареста. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Так что автослесарю грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU