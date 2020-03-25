В Вологде в автобусе получили травмы пенсионерка и 4-летний ребенок

25 Март 2020 2020-03-25T11:44:19+03:00

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В Вологде произошло ДТП с автобусом. Водитель, чтобы избежать столкновения с иномаркой, резко затормозил, так что пассажиры упали. В салоне пострадали 2 пассажира - 68-летняя пенсионерка и 4-летняя девочка. ЧП случилось 24 марта в 18:15 на проспекте Победы, около дома 83.

Как сообщает ОГИБДД по г.Вологде, автомобиль "Хендай Гётц" двигался по проспекту Победы и резко стал поворачивать направо... Пассажирки обследованы медиками, они будут лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU