В Вологде в автобусе получили травмы пенсионерка и 4-летний ребенок
Пострадавшие были обследованы медиками.Фото: Иван Чухнин
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В Вологде произошло ДТП с автобусом. Водитель, чтобы избежать столкновения с иномаркой, резко затормозил, так что пассажиры упали. В салоне пострадали 2 пассажира - 68-летняя пенсионерка и 4-летняя девочка. ЧП случилось 24 марта в 18:15 на проспекте Победы, около дома 83.
Как сообщает ОГИБДД по г.Вологде, автомобиль "Хендай Гётц" двигался по проспекту Победы и резко стал поворачивать направо... Пассажирки обследованы медиками, они будут лечиться амбулаторно.
ИСТОЧНИК KP.RU