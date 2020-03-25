Провалившийся под лед череповецкий школьник скончался в машине скорой помощи

25 Март 2020 2020-03-25T11:02:49+03:00

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В Череповце утонул школьник. О ЧП сообщила МЧС по Вологодской области. Трагедия произошла во вторник, 24 марта, на реке Ягорбе в городе металлургов. ЧП случилось около 17 часов. Очевидец позвонил по телефону "112": у моста на Северном шоссе под лед провалился ребенок.

На место выехали спасатели, именно они достали мальчика из ледяной воды. Они передали школьника врачам, но те не смогли его спасти, он скончался в машине скорой помощи. Мальчику было 10 лет.

В Вологде до сих пор ищут 7-летнего мальчика. Вместе с сестрой они оказались на тонком льду реки. Девочку сумели спасти прохожие, а мальчика унесло течением.

ИСТОЧНИК KP.RU