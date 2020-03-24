2020-03-24T19:46:09+03:00
Общество

С июля вологжанам с инвалидностью предоставят транспортные услуги

На закупку спецтранспорта выделят 42 миллиона рублей
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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На Вологодчине выделят деньги на закупку социального такси. Сегодня законопроект согласовали для внесения в повестку 45-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области.

С 1 июля 2020 года инвалидам I группы, инвалидам-колясочникам, в том числе детям-инвалидам, будут оказываться транспортные услуги. Для этого закупят дополнительный транспорт на 42 млн рублей: по одной машине для центров социального обслуживания в 24-х районах региона. По 2 авто отправятся в комплексные центры Вологды и Вологодского района, Череповца и Череповецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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