2020-03-24T19:33:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологодский Пенсионный фонд закупил маски по 1633 рубля

Подрядчик не известен
Евдокия САХАРОВА
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Пенсионный фонд в Вологде несколько раз пытался закупить медицинские маски для защиты при эпидемии. 20 марта в аукционе победил единственный участник ООО "Глобал-мед", он поставит 4800 медицинских масок по 23 рубля.

23 марта Отделение Пенсионного фонда РФедерации по Вологодской области объявило торги, намереваясь купить 257 упаковок масок по 1633 рубля каждая (это начальная цена контракта). Согласно задания, это маски на резинке, минимум трехслойные, в упаковке долшно быть 50 или более 50 штук. То есть - максимум по 33 рубля за штуку.

Управление ПФР в Череповце дважды не смогло заключить хоть какой-нибудь контракт на поставку 3000 медицинских масок, предлагая за это 95 010 рублей. На аукционы просто никто не заявился.

Отделением ПФР по Вологодской области 24 марта выставлена на аукцион закупка 750 литров дезинфицирующих средств. Начальная стоимость контракта - 499 897,50 рублей.

Сейчас медицинские маски дефицитным товаром в аптеках Вологодской области, да и в большинстве стран из-за коронавируса COVID-19. Департамент здравоохранения региона просит не раскупать маски, т.к они могут пригодиться больным людям, чтобы не распространять вирус. Обычные маски здорового человека от заболевания не защитят, но нужны, например, медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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