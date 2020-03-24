2020-03-24T17:22:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде просят помочь пожилым и маломобильным гражданам

В областной столице открылся штаб Общероссийского народного фронта для помощи группам риска
Евдокия САХАРОВА
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На Вологодчине собирают волонтеров для помощи пожилым и маломобильным гражданам, которым стоит оставаться дома из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией. Им нужно доставлять товары первой необходимости.

Отделение Общероссийского народного фронта открыло штаб помощи пожилым людям старше 60 лет. Вологжане могут обратиться туда по телефону горячей круглосуточной линии 8-800-200-34-11 и попросить купить им продукты, лекарства и другие жизненно важные товары или помочь оплатить услуги ЖКХ.

К работе волонтеров предлагается присоединиться всем неравнодушным. Пока будут задействованы ВОД «Волонтеры-медики», организации «Волонтеры Победы». Штаб основан на базе регионального Молодежного центра «Содружество» в Вологде. Добровольцев обучают мерам предосторожности. Оставить заявку можно на сайте мывместе2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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