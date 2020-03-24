2020-03-24T16:10:57+03:00
Происшествия

Под Вологдой пенсионер погиб в Волге

Его машина столкнулась с грузовиком
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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62-летний вологжанин скончался за рулем машины ГАЗ-31105 "Волга". ДТП произошло 17:40 в Вологодском районе на 434 километре автодороги Москва-Архангельск. Вероятно, мужчина выезжал с второстепенной дороги от деревни Михалёво, где врезался в Hyundai. Пенсионер пристегнут не был.

45-летний водитель иномарки получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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