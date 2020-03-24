2020-03-24T15:41:15+03:00
Общество

Администрация Вологды собиралась закупить смартфон за 53 тысячи рублей

Для каких целей - неизвестно
Евдокия САХАРОВА
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В администрации Вологды собирались купить за бюджетные деньги смартфон Samsung Galaxy S10. Телефон стоит 53 000 рублей у подрядчика ООО "Подшипник". Это заметили активисты движения «Вместе». После того, как общественность обратила внимание на сомнительно дорогую вещь, администрация прокомментировала, что закупка отменена еще 19 марта в соответствии с рекомендацией комиссии Общественного совета города, просто с сайта информацию почему-то не сняли.

Объявление на сайте комитета о поиске подрядчика было выставлено 19 марта утром и до 23 марта принимались заявки. По словам пресс-службы города, вместо смартфона закупят папки для мобильных бригад, которые обходят самоизолированных вологжан. На это потратят по 59 рублей за каждый из 450 планшетов. На остальные деньги приобретут дезинфицирующий раствор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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