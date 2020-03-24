Музей-квартира В. И. Белова заявила флешмоб

24 Март 2020 2020-03-24T14:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Филиал Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Музей-квартира В. И. Белова – объявила развлекательную акцию: необходимо выбрать пейзаж или жанровую картину любого художника XX-XXI вв. с изображением деревни и разместить в социальных сетях с коротким рассказом об авторе. Нужно отметить пост хэштегом #ДеревенскаяЖивописьФлешмоб. Лайкнувшие пост должны перенять эстафету и разместить подобный материал у себя.

Таким образом планируется расширить кругозор вологжан, сидящих на карантине, улучшить настроение и гармонизировать жизнь!

Музей-квартира В. И. Белова начала акцию с художника Владимира Игошева и его картины «Вечерняя беседа» 1952 года, которая расположена в основной экспозиции музея. Литератор крепко дружил с художником, тот писал его портреты. «Художник Владимир Игошев создавал философский шедевр, в котором человек чист и безгрешен и окружающая его природа одинаково благосклонная ко всем живым существам. Чиста она эта природа, вместе с человеком самодостаточна и щедра», - пишет Василий Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU