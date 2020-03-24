Спасатели подняли потонувшего рыбака со дна Кубенского озера
22 марта спасатели-водолазы АСС Вологодской области искали пропавшего рыбака на Кубенском озере. Он утонул в районе деревень Лахмино-Обросово.
Как сообщает группа "Спасатель35" в социальной сети "ВКонтакте", 23 марта его тело было обнаружено на дне и поднято на поверхность.
В регионе действуют запреты выхода на тонкий лед, однако люди продолжают испытывать свою судьбу.
МЧС сообщает о двух погибших в реке Шексне: рыбаки на мотособаке провалились под лед. Их тела были также подняты с помощью водолазов.
В Вологде до сих пор не найден утонувший в реке 15 марта 7-летний мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU