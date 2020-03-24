На Вологодчине культурные проекты уходят в онлайн

24 Март 2020 2020-03-24T14:35:11+03:00

«Онлайн-культура Вологодской области» включила в себя более десятка дистанционных проектов

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В Вологодской области в связи с карантином разработаны удаленные проекты по обеспечению досуга граждан. Пока в «Онлайн-культуру Вологодской области» входит 12 онлайн-проектов, список пополняется.

Уже готовы к реализации #Остаёмся дома с театром (трансляция видеозаписей спектаклей государственных театров области) и #Остаемся дома с музыкой, включающий создание на сайте Вологодской филармонии тематических музыкальных подборок.

Вскоре заработают и «Виртуальные филармонические уроки» - культурно-просветительская программа для школьников. Для любителей музеев уже действуют виртуальные туры и интерактивные экскурсии по музеям региона, например, собрание работ вологодских художников. На сайте архитектурно-этнографического музея «Семенково» будет запущена онлайн-игра «Музейный Encounter». Открыта экспозиция Музея кружева на платформе «Artefact» (гид по музеям с технологией дополненной реальности).

Библиотеки обеспечат доступ читателей к электронной литературе. А с 12 по 27 мая в регионе планируется акция «Культурный диктант» - мультимедийный тест на знание ключевых отраслей культуры Вологодчины.

На интернет-портале «Культура в Вологодской области» ожидаются: областная акция «Культурный квест», видеоакция «Мой Герой», видеопроекты «Экспонат» и «Культурный вопрос». Скоро выйдет афиша с описанием всех региональных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU