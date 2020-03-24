Александр Стрижов стал ВРИО ректора ЧГУ
Бывший ректор ушел на работу в Министерство науки и высшего образования
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В Череповецком университете назначен ВРИО ректора. Приказом Министерство науки и высшего образования РФ на этот пост назначен Александр Стрижов, работавший в вузе первым проректором.
Напомним, бывший ректор вуза Дмитрий Афанасьев с 24 марта работает помощником министра науки и высшего образования РФ.
Как заявляет пресс-службаЧГУ, врио ректора продолжит политику Дмитрия Афанасьева.
При увольнении решением учёного совета Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев награждён нагрудным знаком ЧГУ «За заслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU