2020-03-24T14:04:55+03:00
Общество

Александр Стрижов стал ВРИО ректора ЧГУ

Бывший ректор ушел на работу в Министерство науки и высшего образования
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В Череповецком университете назначен ВРИО ректора. Приказом Министерство науки и высшего образования РФ на этот пост назначен Александр Стрижов, работавший в вузе первым проректором.

Напомним, бывший ректор вуза Дмитрий Афанасьев с 24 марта работает помощником министра науки и высшего образования РФ.

Как заявляет пресс-службаЧГУ, врио ректора продолжит политику Дмитрия Афанасьева.

При увольнении решением учёного совета Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев награждён нагрудным знаком ЧГУ «За заслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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