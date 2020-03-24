Вологжане могут задать вопросы губернатору онлайн

24 Март 2020 2020-03-24T13:36:01+03:00

Сегодня 24 марта в 18:30 начнется трансляция общения губернатора и граждан

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24 марта губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в прямом эфире пообщается с народом на интерактивном проекте «Поокаем в сети». Онлайн-трансляция начнется в 18:30 в социальной сети ВКонтакте. Там же можно заранее написать вопрос главе региона в комментариях.

Команда губернатора уже опробовала вести диалог в Одноклассниках и даже Инстаграме. Площадки стараются чередовать, чтобы пользователи разных медиа имели возможность задать свой вопрос. Интерес к этой акции растет.

В марте прямые эфиры проводят начальники профильных департаментов правительства Вологодской области. Уже перед гражданами отчитались руководитель департамента здравоохранения Сергей Бутаков и департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

ИСТОЧНИК KP.RU