Вологжане могут задать вопросы губернатору онлайн
24 марта губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в прямом эфире пообщается с народом на интерактивном проекте «Поокаем в сети». Онлайн-трансляция начнется в 18:30 в социальной сети ВКонтакте. Там же можно заранее написать вопрос главе региона в комментариях.
Команда губернатора уже опробовала вести диалог в Одноклассниках и даже Инстаграме. Площадки стараются чередовать, чтобы пользователи разных медиа имели возможность задать свой вопрос. Интерес к этой акции растет.
В марте прямые эфиры проводят начальники профильных департаментов правительства Вологодской области. Уже перед гражданами отчитались руководитель департамента здравоохранения Сергей Бутаков и департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.
ИСТОЧНИК KP.RU