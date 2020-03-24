Череповецкий сборщик мебели убил недовольную пенсионерку

24 Март 2020 2020-03-24T12:46:35+03:00

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В Череповце сборщик мебели настолько оскорбился замечаниями пожилой клиентки, что убил ее. 22 марта в квартире на улице Любецкой родственники обнаружили тело 62-летней пенсионерки. На голове у нее зияли раны. Улики указывали на 33-летнего сборщика мебели.

По подозрению следователей, мужчина поссорился с потерпевшей из-за некачественной, по ее мнению, работой. От нескольких ударов по голове женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU