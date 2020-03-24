Полиция просит разместить фото подозреваемого в мошеничестве в СМИ
Полиция распространяет фотографию мужчины, который давал объявления о проведении ремонтных работ, брал предоплату, но не выполнял обязательств. Ему 32 года, рост 178, худощавый, коротко стриженный.
Объявления мошенник размещал, главным образом, в социальных сетях. Полицейские установили причастность задержанного к совершению 13 подобных преступлений. Однако случаев может быть гораздо больше. Поэтому полиция просит разместить информацию в СМИ и, главным образом, в интернете.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». "Мастеру" грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU