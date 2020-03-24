Полиция просит разместить фото подозреваемого в мошеничестве в СМИ

24 Март 2020 2020-03-24T12:42:11+03:00

Просьба показать фото знакомым, кто собирался сделать ремонт, но так и не сделал. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Полиция распространяет фотографию мужчины, который давал объявления о проведении ремонтных работ, брал предоплату, но не выполнял обязательств. Ему 32 года, рост 178, худощавый, коротко стриженный.

Объявления мошенник размещал, главным образом, в социальных сетях. Полицейские установили причастность задержанного к совершению 13 подобных преступлений. Однако случаев может быть гораздо больше. Поэтому полиция просит разместить информацию в СМИ и, главным образом, в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». "Мастеру" грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU